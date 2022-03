Une coach de l’émission: «100% de réussite, cela n’existe pas»

Le premier conseil, c’est d’être soi. Beaucoup de personnes veulent coller aux attentes de l’autre parce qu’elles ont envie que cela marche. C’est une erreur. Quand on n’ose pas dire dès le début ce qui ne nous plaît pas, on ne respecte pas ses propres besoins. Dans un couple, la règle d’or, c’est de comprendre qu’on n’a aucun intérêt à surjouer. »

Marie Tapernoux est une thérapeute de couple qui croit qu’on a « tous au moins une personne qui nous convient sur cette terre ». Mais si elle pense que le coup de foudre existe, elle constate dans ses consultations qu’une relation ainsi fondée est par trop idéalisée : « Et quand on tombe de son nuage, on remet tout en question. Il importe donc de se respecter soi-même. C’est ainsi qu’on a le plus de chance d’être respecté en retour. »