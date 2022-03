Gestion des eaux usées à Bruxelles - La station d'épuration sud bénéficie à présent d'une gestion plus écologique des boues

La nouvelle installation permet de traiter l'azote et le phosphore. Son procédé central consiste en une "filtration membranaire": 226.000 m2 de membranes pourvues de trous invisibles à l'oeil (diamètre 0,04 micron) filtrent l'eau avant son rejet dans la Senne et contribuent au traitement des micro-plastiques présents dans l'eau. Ceux-ci contaminent l'ensemble des mers et océans et les espèces marines. Il s'agit notamment de micro-fibres provenant de l'usure d'objets en plastique, de micro-billes de polystyrène. Ils peuvent également provenir des produits cosmétiques. Ce filtrage rend l'eau suffisamment pure pour le nettoyage, l'arrosage ou encore être déversée dans la Senne. La station d'épuration de Bruxelles sud est la deuxième unité la plus importante recourant à ce type de traitement en Europe après celle d'Achères (Yvelines-ouest de Paris).

Ce procédé avait déjà fait l'objet d'une inauguration en 2019 par la ministre Céline Fremault qui a précédé Alain Maron au département de l'Environnement. Pour parachever la modernisation de la station, il restait encore à améliorer la gestion des boues d'épuration pour en réduire le volume de 30%. et les transformer en énergie verte par un système de cogénération, qui assurera 40% des besoins en électricité de la station.