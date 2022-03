La revue de l’actu de Michel Lecomte: quand le vent porte ou vous emporte

Bien sûr Elsner n’est pas Kompany, mais ils pratiquent le même métier ingrat d’entraîneur dans deux clubs de légende -le Standard et Anderlecht-, même si la légende a pris un coup dans l’aile ces dernières années. J’avais envie de mettre en perspective leurs destins croisés cette saison. Le premier est arrivé à Sclessin avec l’enthousiasme du sauveur qui plonge dans une mer dont il n’a pas mesuré les tourments. Il aurait dû écouter le chaleureux Dany Ost (L’union fait ma force- D. Paquet-Empaj Editions). Il a beaucoup apprécié le travail du Slovène à l’Union et il lui a fait savoir que ce n’était pas le moment d’aller au Standard. La sirène restait trop belle… Elsner n’a pas pu résister. Entraîné vers le fond avec tout le bateau rouge, il faudra sortir du grand creux de cette vague scélérate sur laquelle il a cru surfer et donner à sa carrière un véritable envol.