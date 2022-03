L’assurance covid obligatoire se généralise pour voyager

C’est désormais une formalité de plus dont il faudra se préoccuper avant le départ pour une destination lointaine. De plus en plus de pays obligent en effet les étrangers qui débarquent sur leur territoire à posséder une assurance voyage ou maladie. Et ce, au cas où ils contracteraient le covid sur place. Avant la crise sanitaire, ce type de produit était facultatif, sauf pour une poignée de destinations (dont Cuba, la Russie et la Chine notamment). Désormais, plus de 40 Etats l’exigent et la liste ne fait que s’allonger. Parmi eux, des destinations d’Amérique centrale ou du Sud, de pays africains ou asiatiques. Pour l’instant, rien n’est exigé au sein de l’Union européenne. En Europe, seules la Russie et… l’Ukraine le demandent. Deux destinations bien évidemment mises sur pause pour l’instant.