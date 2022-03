Ligue des champions: il y aura au moins un Belge en finale

Avec les seules présences inattendues de Villarreal et Benfica à ce stade, les quarts de finale de la Ligue des champions promettaient forcément de grosses affiches à l’issue du tirage effectué vendredi. Pas de duel ibérique au programme puisque les Espagnols affronteront le Bayern tandis que Jan Vertonghen et les siens défieront Liverpool et Divock Origi, dernier vainqueur belge de la C1. La finale, qui se disputera finalement à Paris (et pas à Saint-Pétersbourg) le 28 mai, verra d’ailleurs, quoi qu’il arrive, un Diable rouge fouler la pelouse du Stade de France.

Car dans l’autre partie de tableau, beaucoup plus « galactique », Manchester City et l’Atlético Madrid sera non seulement un duel intéressant à suivre sur la ligne de touche (entre Pep Guardiola et Diego Simeone) mais aussi, et surtout, sur le terrain : jamais dans leur carrière respective, Kevin De Bruyne et Yannick Carrasco n’avaient eu l’occasion de se regarder dans le blanc des yeux.