Les Pays-Bas veulent doubler leur capacité d'énergie éolienne offshore d'ici 2030

Le gouvernement a désigné vendredi trois nouvelles zones d'implantation et confirmé deux autres précédemment pointées. Toutes sont situées au nord et au nord-ouest des Pays-Bas. Les éoliennes qui y seront installées pourront produire 10,7 gigawatts, soit deux fois plus que la consommation des ménages néerlandais.

"Avec ces cinq implantations, la capacité éolienne offshore sera doublée, à environ 21 gigawatts pour 2030", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. L'énergie éolienne en mer sera dès lors la plus grande source d'électricité dans le pays, selon le ministre du Climat et de l'Energie Rob Jetten.