La Ville de Bruxelles propose un parcours avec ses meilleures adresses bien-être

Après les jardins secrets et les meilleures affaires du recyclage, ce sont des bonnes adresses en matière de beauté, d'esthétique, de restaurants, de boutiques, ou encore de soins énergétiques et de yoga qui sont proposées sur le site www.optionb.brussels et via Instagram.

Au sortir des restrictions sanitaires, "nous avons mis en place différentes actions au coeur de la Ville pour montrer la diversité de l'offre et la large palette que propose notre capitale", a affirmé l'échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (DéFI).