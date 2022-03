Bredene-Coxyde Classic: l’Allemand Pascal Ackermann offre un nouveau succès au UAE Emirates, Merlier 3e

L’Allemand Pascal Ackermann a levé les bras au terme de la douzième édition de la Bredene-Coxyde Classic (1.Pro). Après 200,9 kilomètres entre Bredene et Coxyde, il s’est imposé au sprint devant le Français Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) et le tenant du titre belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

Ackermann, 28 ans, inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès de la course belge après son succès en 2019. C’est sa 37e victoire chez les professionnels, la première depuis août 2021 et donc la première sous ses nouvelles couleurs, lui qui est arrivé en provenance de BORA – hansgrohe à l’intersaison.

En début de programme, la Youngster Coast Challenge (cat. 1.2), de retour après les annulations de 2020 et 2021, sur un parcours adapté mais toujours entre Bredene et Coxyde, a été remportée par l’Australien Jensen Plowright (Groupama-FDJ continentale). Il s’est imposé devant son équipier français Paul Penhoët et l’Italien Davide Persico (Colpack Ballan). Gianluca Pollefliet (Lotto Soudal U23) a terminé 7e et premier Belge.