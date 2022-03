Bogdan Mykhaylichenko se confie sur la guerre en Ukraine: «Sans le football, ce serait vraiment insoutenable»

Le défenseur des Mauves est en contact permanent avec ses parents et toute sa famille, prisonniers de la guerre en Ukraine. Depuis la Belgique, le gaucher d’Anderlecht aide son pays et s’accroche au football pour ne pas sombrer psychologiquement.

C’est avec le drapeau ukrainien sur les épaules que Bogdan Mykhaylichenko (24 ans) et son agent Oleg Iachtchouk nous ont accueillis sur le parking du parc Astrid. Le bleu et le jaune ne les ont pas quittés tout au long d’une interview émotionnellement très forte. Iachtchouk s’est efforcé de traduire au mieux les propos de son poulain en dépit de son épuisement après des nuits entières d’insomnies. À fleur de peau. « Je suis épuisé », avoue-t-il. « Contrairement à Bogdan, je n’ai plus la chance de pouvoir évacuer toute mon angoisse sur le terrain. »

Bogdan, il a fallu insister pour que vous acceptiez cette interview. Était-ce par pudeur ?