Fabio Jakobsen confiant avant Milan-Sanremo: «Je n’ai jamais été en forme à ce point aussi tôt dans la saison»

Quick Step-Alpha Vinyl misera sur Fabio Jakobsen samedi à Milan-Saremo. Le Néerlandais ne devait initialement pas prendre le départ de la Primavera, qu’il disputera pour la première fois, mais il a fini par être sélectionné après les forfaits de Davide Ballerini, Julian Alaphilippe, Yves Lampaert et Kasper Asgreen.

« Je savais que je devais me tenir prêt », a déclaré Jakobsen vendredi lors d’un point-presse. Le Néerlandais a reconnu les 60 derniers kilomètres de Milan-Sanremo dimanche, deux jours après son abandon à Paris-Nice. « C’est une course que je regarde depuis que je suis enfant. Les 100 derniers kilomètres le long de la côte sont emblématiques ».

Mark Cavendish l’avait emporté à Sanremo pour sa première participation. Fabio Jakobsen peut-il l’imiter et devenir le premier sprinter vainqueur de la classique italienne depuis Arnaud Démare en 2016 ? « J’en avais parlé à Mark l’hiver dernier. Ce serait fameux, mais ce ne sera pas facile. Il faut qu’il y ait un sprint Via Roma et espérer encore avoir les jambes. Si je veux gagner, je devrai être dans une très bonne journée. Avec la condition que j’ai actuellement, je dois tenter ma chance. Je n’ai jamais été aussi en forme aussi tôt dans la saison. Si ça ne marche pas samedi, ça ne marchera jamais. S’il y a un Monument qu’un sprinter peut gagner, c’est cette course. Je suis donc content d’en être », ajoute le Néerlandais, qui compte déjà six victoires cette saison.