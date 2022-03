De la Ghelamco à la Ghelamco, la lente remontée des Mauves

Anderlecht peut faire un grand pas vers les Playoffs 1 à Gand, où il a connu le plus grand camouflet de son histoire récente lorsqu’en mai 2019, il y a loupé la qualification européenne. Une première depuis 64 ans. Depuis, le Sporting remonte les échelons après avoir touché le fond.

Par Guillaume Raedts et Xavier Thirion

Le chemin vers la rédemption est souvent long et tortueux. Semé d’embûches. Il est aussi constitué de moments « clés » et de lieux symboliques. La Ghelamco Arena en est un pour Anderlecht. À bien des égards. Il y a presque trois ans, le 19 mai 2019, c’est au bord de la Lys qu’Anderlecht a touché le fond sportivement. Pour la première fois depuis 64 ans, il n’avait pas réussi à obtenir un billet pour une Coupe d’Europe. Une gifle. Un camouflet. Une humiliation pour un club dont les compétitions continentales sont ancrées dans l’ADN autant que son football léché et offensif.