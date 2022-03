Milan-Sanremo: Wout van Aert se sent «au moins aussi bien» que lors de sa victoire en 2020

« Je vise la victoire », a annoncé le champion de Belgique en rappelant ses précédentes performances à Sanremo. « Je me sens un peu mieux qu’en 2021 quand j’ai terminé troisième. Mon pire résultat à Milan-Sanremo est sixième, pour mes débuts (en 2019). Je peux donc dire que ce parcours me convient ».

Vainqueur du contre-la-montre de Paris-Nice la semaine passée et parfait saint-bernard de son coéquipier slovène Primoz Roglic dimanche dans la dernière étape, van Aert a affirmé avoir terminé « assez fatigué » la course française.

« Mais j’ai pu me préparer de manière optimale. Je me suis senti à nouveau en forme mercredi », a-t-il expliqué à propos de son début de semaine passé dans le sud de la France avec ses proches, notamment sa femme Sarah et son fils George. « J’ai pu bien me reposer et me détendre avec ma famille. Toute la préparation s’est déroulée comme je le voulais et cela me donne beaucoup de confiance ».

L’Anversois a affirmé aussi avoir confiance en son équipe Jumbo. « C’est la première fois que je prends le départ de Milan-Sanremo avec une équipe aussi forte. Cela va me permettre d’économiser plus longtemps de l’énergie. C’est important sur toutes les courses, mais encore plus à Milan-Sanremo. », a-t-il estimé en pointant la présence de Roglic : « Cela signifie beaucoup quand on a quelqu’un comme lui, l’un des meilleurs coureurs du monde, à ses côtés. »