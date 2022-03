Bourse de Bruxelles - En hausse, le BEL 20 a finalement regagné 6,36% sur la semaine

Umicore (38,50) regagnait 1,88% alors que Aperam (42,61) perdait 1,98% ; Solvay (94,50) cédant 0,30% alors que UCB (105,05) s'appréciait de 1,30%, arGEN-X (275,90) et Galapagos (57,38) de 1,66% et 0,58%.

AB InBev (54,83) était finalement positive de 1,59%, Ageas (45,62) et KBC (68,40) gagnant 0,91% et 0,83%.

Proximus (16,85) et Telenet (30,28) valaient 1,98% et 0,53% de moins que jeudi, Orange Belgium (19,02) perdant par ailleurs 0,31% tandis que Bpost (6,20) remontait de 1,06%.

GBL (94,26) était en hausse de 0,71% alors que Elia (130,40) reperdait 0,69%.

Exmar (5,53) se distinguait par un bond de 9,9% après l'annonce d'un nouveau contrat, Sipef (64,50) se distinguant de même mais à la baisse en plongeant de 8,8% en compagnie de Unifiedpost (7,58) qui était allégée de 9,2%.

Bekaert (35,58) et Recticel (20,40) étaient positives de 1,9% et 4,1%, VGP (231,00) progressant de 1,5% avant son entrée lundi dans le BEL 20 en compagnie de D'Ieteren (132,50) en hausse de 0,1%.

Oxurion (1,38) et Advicenne (6,39) rebondissaient enfin de 5,5% et 5,1%, Nyxoah (18,02) et DMS (0,18) gagnant 4,3% et 4,6% alors que MDxHealth (0,74) et Biotalys (7,10) abandonnaient 2,6% et 2,7%.