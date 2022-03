Bruxelles: apprécié pour son travail, le patron de finance.brussels bénéficie d’une revalorisation salariale

Le grand public ne connaît pas Pierre Hermant. Au sein du monde économique bruxellois, l’homme possède une réputation établie. Il a notamment dirigé, entre 2009 et 2013, le Salon de l’Auto. En 2014, il reprend la direction opérationnelle de la filiale du groupe Deficom spécialisée dans l’organisation de grands salons nationaux (Fisa). Depuis août 2018, il gère finance.brussels (ex-SRIB), soit un instrument d’investissement majeur bruxellois. Sa désignation constitue l’aboutissement d’une procédure de recrutement érigée en modèle de bonne gouvernance par l’ex-ministre de l’Économie Didier Gosuin (Défi). Trois ans et demi plus tard, le travail de Pierre Hermant fait consensus au sein de finance.brussels. Le gestionnaire vient ainsi de bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération. Il perçoit désormais 232.000 euros brut par an, contre 198.000 auparavant. Il voit ainsi son traitement rehaussé d’environ 15 %. « Il le mérite.