Jean-François Remy: «La sélection de Siebe Van der Heyden, ça doit donner pas mal d’espoir à d’autres joueurs» (vidéo)

Elle était attendue et posait beaucoup de questions, ce vendredi 12h, le coach fédéral Roberto Martinez a levé le voile sur cette sélection particulière, qui ne comprend aucun joueur possédant plus de 50 caps. Sans les stars habituelles, certains fêtent ainsi leurs premières en équipe nationale, c’est le cas du défenseur Siebe Van der Heyden de l’Union SG, un motif d’espoir pour Jean-François Rémy, rédacteur en chef à VOOsport World. « Ça doit donner de l’espoir à des joueurs qui aujourd’hui ne réussissent peut-être pas à être au top niveau à l’âge de 18-19 ans comme on le demande souvent dans ce milieu. C’est un beau signal, on l’oublie, mais on peut réussir une belle carrière un peu plus tard, il a 23 ans, c’est un bel âge, il a pris un autre chemin et je trouve que c’est à souligner, il est possible dans le football d’avoir des chemins alternatifs qui, finalement, arrivent au même endroit. Je dis ça pour tous les jeunes footballeurs, qui à l’âge de 19 ans sont très déçus, et doivent parfois faire des choix et c’est la preuve que lorsque les choix sont bons, et qu’on reste déterminé, il y a encore une vie footballistique possible, c’est important de le dire. Aujourd’hui on va un peu trop vite, on est tous responsable, la presse a une grosse responsabilité aussi, on a tendance à trop vite dans un sens comme dans l’autre, à tracer le portrait de quelqu’un en disant, lui va réussir, lui va rater. »

Un parcours difficile

Avant de porter potentiellement la vareuse de l’équipe nationale lors des prochains matches amicaux, son parcours n’a pas toujours été évident. Formé au Sporting d’Anderlecht, il part à Ostende où ça ne se passe pas très bien, il se relance au FC Eindhoven et finalement un entraîneur croit en lui, c’est Felice Mazzu. « C’est souvent comme ça, c’est important de trouver quelqu’un qui croit en vous et va sublimer vos capacités et vous donner la confiance nécessaire pour vous exprimer » surenchère Christine Schréder, journaliste à VOOSport World.