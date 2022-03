Achats limités sur l’huile et la farine: faut-il craindre une pénurie?

Colruyt limite par caddie le nombre d’articles sujets à un début de stockage. Lidl appelle à ne pas exagérer les achats. La guerre en Ukraine n’a pas d’effet sur les stocks et les prix.

Un maximum de deux emballages d’huile et de farine par visite en magasin, c’est-à-dire par ticket de caisse ». Telle est la restriction que Colruyt Group impose depuis ce vendredi aux clients de ses magasins Meilleurs prix. Certains consommateurs semblent en effet vouloir constituer des stocks, redoutant des pénuries et des hausses de prix sur ces denrées en raison de la guerre en Ukraine. Le numéro 1 belge de la distribution assure avoir pris cette décision à titre purement préventif et fort de « l’expérience encore récente du premier confinement », envers « certaines catégories de produits actuellement sous pression », c’est-à-dire sujettes à « des signes d’achats massifs en raison des différentes “annonces” dans la presse ces derniers jours ».