Championnats du monde d’athlétisme en salle: Julien Watrin échoue aux portes de la finale du 400 mètres

Après avoir survolé les séries du matin, s’offrant au passage un nouveau record national en 45.88 secondes, et relégué le 2e meilleur chrono, celui du Suédois Carl Bengström, à plus d’une demi-seconde (46.45), Julien Watrin était attendu en demi-finales. Longtemps deuxième, il a pioché dans la dernière ligne droite.

À nouveau placé dans son couloir favori, le 6e à l’extérieur, le Gaumais avait pour mission, non plus de se placer parmi les deux premiers comme en séries, mais dans le top 3. Il s’est rabattu en deuxième position, derrière le Trinidadien Jereem Richards finalement vainqueur en 46.15, et a longtemps tenu cette place.

Mais le pensionnaire du club de l’Athletic Club de Dampicourt a manqué d’un peu de fraîcheur dans les derniers mètres et a finalement été dépassé par le Danois Benjamin Lobo Vedel (46.30) et l’Américain Marqueze Washington (46.36).