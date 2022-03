Du sport au Bahreïn, oui. Des droits humains, non

Dans les pays du golfe Persique, les pétromonarchies ont depuis longtemps intégré le sport dans le développement de leur « soft power » (la capacité d’influence internationale). Le Qatar en est l’exemple le plus frappant, qui a réussi à aller jusqu’à obtenir – par des moyens qui font d’ailleurs l’objet d’une grande suspicion – l’organisation de la Coupe du monde de football qui aura lieu cet hiver même. Trois de ses voisins se sont notamment tournés vers la Formule 1 depuis plusieurs années et organiseront en 2022 des grands prix le 20 mars (Bahreïn), le 27 mars (Arabie saoudite) et le 20 novembre (Emirats arabes unis). Mais, quel que soit l’émirat concerné, un gros malaise ne manque pas de saisir les observateurs dès lors que le volet « droits de l’homme » est soulevé…