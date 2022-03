Carole Bam et Jacques Borlée: «Créer de la fierté, c’est la base du projet de nos deux relais»

Si la Belgique a autant d’athlètes présents aux Mondiaux indoor, c’est en grande partie à ses relais 4 x 400 m qu’elle le doit. Les coachs Carole Bam et Jacques Borlée évoquent ce qui est devenu une vraie tradition noir-jaune-rouge.

Ils auraient dû être 12 mais avec le forfait de dernière minute de Jonathan Borlée, les relayeurs belges du 4 x 400 m ne seront finalement que 11, ce dimanche, à l’attaque de leur série respective aux Mondiaux en salle de Belgrade que l’on espère voir s’achever avec une qualification pour la finale qui serait la 28e de l’histoire pour les Tornados depuis 2008 et la 6e pour les Cheetahs depuis 2018, avant, qui sait ?, un autre exploit majeur. Avec ce nouveau défi, qui survient après les finales aux JO de Tokyo où les uns comme les autres ont battu le record de Belgique, Carole Bam et Jacques Borlée, les coachs des deux équipes, ont accepté d’évoquer leur expérience et leurs attentes.

Est-ce qu’il y a toujours de la fierté d’être présents avec votre équipe respective dans un championnat comme celui-ci ?