Gholizadeh, le coup de la panne

Décisif à dix reprises entre juillet et décembre, Ali Gholizadeh ne l’a plus été qu’une seule fois depuis janvier. L’Iranien paie au prix fort le départ de Shamar Nicholson et se doit de réagir.

Alors qu’il vient de fêter ses 26 ans et que sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 en novembre dernier était plus que probablement sa dernière au Mambourg, Ali Gholizadeh a du mal à trouver la bonne carburation depuis le début de l’année 2022, et de manière plus générale depuis le départ de Shamar Nicholson pour le Spartak Moscou avant la dernière rencontre de 2021 contre OHL. Les statistiques sont d’ailleurs éloquentes. Avant le départ du Jamaïcain pour la Russie, Ali Gholizadeh a été décisif à dix reprises (sept buts et trois assists), soit une fois toutes les 122 minutes, ce qui faisait de lui le deuxième meilleur buteur du matricule 22 derrière l’inévitable artilleur caribéen. Cette efficacité a très nettement chuté depuis lors, avec un petit assist en 579 minutes passées sur le pré. « L’équipe a eu besoin de temps pour s’adapter aux changements de profil en attaque.