Des tests contre la discrimination à l’emploi bientôt plus proactifs à Bruxelles

La Région bruxelloise compte revoir à la hausse le quota de 2,5 % d’emplois réservés aux personnes handicapées dans les administrations communales. Dans les marchés publics bruxellois, elle compte favoriser les entreprises engagées pour plus de diversité. Enfin, la mise en place prochaine d’un nouveau cadre juridique doit conduire à des campagnes de tests de discrimination plus proactives. Voici trois mesures phares du plan qui vise à renforcer la lutte contre la discrimination à l’embauche du ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt (Défi). Le plan, qui contient au total une quinzaine de mesures, vise à compléter et renforcer celui de son prédécesseur. En août 2016, l’ancien ministre de l’Emploi Didier Gosuin (Défi) avait en effet présenté un premier plan d’action. « Discriminer, c’est gaspiller des ressources et Bruxelles ne peut pas gaspiller des ressources que sont les nombreux travailleurs sur son territoire.