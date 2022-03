La Belgique tient son grand plan énergétique, qui combine nucléaire et renouvelable

Les partenaires de la Vivaldi sont d’accord pour prolonger deux centrales nucléaires existantes et investir dans le nucléaire du futur. Egalement pour accélérer la transition vers les énergies propres, dont l’offshore et le solaire.

L’accord énergétique est bouclé, c’est peut-être le plus important de la législature, stratégiquement parlant pour la Belgique. Réunis vendredi toute la journée, en comité ministériel restreint (kern), les partenaires de la Vivaldi, conformément aux informations qui avaient affleuré ces dernières semaines, ont tranché en soirée : on prolonge de dix ans la durée de vie de deux réacteurs nucléaires, Doel 4 et Tihange 3, pour une capacité de 2 Gigawatt. Dans le même temps, une série de mesures permettront d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables, dans l’éolien offshore, l’hydrogène et l’énergie solaire, avec des investissements à hauteur de 1,16 milliard d’euros.