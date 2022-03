Prolongation du nucléaire: pourquoi la négociation sera dure avec Engie

Le timing de prolongation de Doel 4 et Tihange 3 pour 10 ans reste très serré. La ministre de l’Energie va négocier avec Engie. Mais il n’est pas encore exclu que tout soit décalé d’un an.

On s’attendait à un week-end de négociations ardues. La lumière sera finalement venue plus tôt que prévu. A 21 heures ce vendredi, les dés étaient jetés : la Belgique conservera pour dix années supplémentaires 2 GW de puissance nucléaire – sur les 6 GW existants. La ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten, a donc reçu mandat du gouvernement pour aller négocier « sous conditions » avec Engie la prolongation de la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3.