Le tir de Teuma avait-il passé la ligne lors d’Union-Ostende? «Vous verrez les images par vous-mêmes», enrage Felice Mazzu (vidéo)

Le partage entre l’Union Saint-Gilloise et Ostende risque bien de faire couler de l’encre dans les prochains jours. Si le but égalisateur de Deniz Undav a été entâché par l’indisponibilité de la ligne 3D du VAR, qui n’a pas été en mesure de juger la validité du but, une autre polémique a secoué la rencontre.

Alors que les Bruxellois tentaient de revenir au score, un tir dévié de Teddy Teuma était repoussé sur la ligne par Zech Medley et, alors que le ballon semblait possiblement avoir franchi la ligne de but, le but n’a pas été accordé et Monsieur d’Hondt ne disposait pas de la goal line technology pour prendre sa décision.