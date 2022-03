Siebe Van Der Heyden, sélectionné pour la première fois chez les Diables: «Avec maman, on en a pleuré!»

Quelques heures après avoir appris qu’il était sélectionné par Roberto Martinez, Siebe Van Der Heyden était animé de sentiments mitigés, vendredi soir. « Je suis heureux de cette toute première sélection mais je ne me sens pas très bien après ce partage. Notre première mi-temps était largement insuffisante : la circulation de balle n’était pas bonne, on perdait trop facilement les duels. C’est bien d’avoir montré une réaction collective après le repos, mais si tu veux prendre des points contre une équipe comme Ostende, il faut être en mesure de performer sur les deux mi-temps. Et puis on aurait dû faire preuve de plus de réalisme lors de nos temps forts. À l’arrivée, on dilapide deux unités importantes. »

Forcément, la déception engendrée par ce résultat fera rapidement place au bonheur de côtoyer les Diables rouges. « Ce matin, j’ai appris la sélection en compagnie de ma maman et comme je suis quelqu’un de très émotif on s’est pris dans les bras et on a énormément pleuré. Parce que je sais tous les sacrifices qu’elle a consentis pour moi. Aujourd’hui, je suis content de pouvoir lui dédier cette sélection à laquelle personne ne croyait, moi le premier. Quand je regarde dans le rétro et que je constate où j’étais il y a trois ans, je me dis que j’ai parcouru beaucoup de chemin. Même si les cadors ne seront pas là, je vais arriver avec le sourire dans un monde qui n’est pas le mien. Je ne devrai pas me montrer timide mais humble, à l’écoute de garçons expérimentés comme Denayer. »