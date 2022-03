L’Union devra encore attendre pour l’Europe

Tout était réuni pour que l’Union passe une soirée mémorable ce vendredi soir : une température clémente, un stade sold-out et chauffé à blanc, les sélections chez les Diables de Vanzeir et Van der Heyden et la possibilité de retrouver l’Europe 58 ans plus tard. La fête devait être belle face à une équipe que les Saint-Gillois avaient étrillée au match aller 1-7. Mais ça, c’était pour la partie théorique. Car en pratique, rien ne s’est passé comme prévu. Les Saint-Gillois sont d’abord bien mal rentrés dans leur match. « On a commencé la rencontre avec de la suffisance. Ostende en voulait plus », remarquait Felice Mazzù. Guère étonnant dès lors de voir D’Arpino ouvrir le score après une petite dizaine de minutes de jeu d’une superbe « pêche » en pleine lucarne. Une fois de plus, et pour le troisième match d’affilée, Moris n’allait pas garder ses filets inviolés. Sa quinzième clean-sheet de la saison allait encore devoir attendre.