Soleil, averses, vent… les prévisions météo de ce week-end

Ce samedi, quelques petits nuages inoffensifs seront possibles, notamment dans l’Est. Les maxima seront compris entre 8 ou 9ºC sur les sommets de l’Ardenne et 12 ou 13ºC dans l’ouest du pays. Le vent d’est-nord-est sera modéré, et au littoral parfois assez fort, avec des rafales autour de 45 km/h.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera d’abord dégagé ou peu nuageux. Ensuite, la nébulosité deviendra variable à partir des frontières de l’Est avec, à l’aube, un risque de quelques averses hivernales dans l’Est. Les minima oscilleront entre 0 et 2ºC au sud du sillon Sambre et Meuse et seront de l’ordre +1 ou +2ºC dans le centre et de +3ºC à la Côte.