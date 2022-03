Siebe Van der Heyden fête sa première sélection nationale avec les supporters de l’Union (vidéo)

Siebe Van der Heyden fait partie pour la première fois de sa carrière de la sélection de Roberto Martinez pour le prochain rassemblement des Diables rouges. Le joueur de l’Union Saint-Gilloise fera donc partie du groupe pour affronter l’Irlande et le Brukina Faso, les 26 et 29 mars prochain.

Le nouveau Diable rouge n’a d’ailleurs pas caché son émotion au moment d’aborder sa première sélection après la rencontre. « Ce matin, j’ai appris la sélection en compagnie de ma maman et comme je suis quelqu’un de très émotif on s’est pris dans les bras et on a énormément pleuré. Quand je regarde dans le rétro et que je constate où j’étais il y a trois ans, je me dis que j’ai parcouru beaucoup de chemin », sourit le défenseur unioniste, récompensé pour la belle saison qu’il est en train de réaliser à l’image de son équipe.