Championnats du monde d’athlétisme en salle: une nouvelle règle du relais mixte qui va «changer la stratégie des Belges»

La nouvelle règle qui impose l’ordre des concurrents lors du relais et qui oblige les équipes d’alterner entre hommes et femmes va sans aucun doute changer les plans de l’équipe belge.

Mardi, World Athletics a décidé d’imposer une nouvelle règle dans les courses de relais mixte (4x400 m). La fédération internationale d’athlétisme a décidé d’imposer l’ordre des concurrents dans la course qui était jusque-là laissé libre. Les équipes devront alterner les hommes et les femmes. Celles-ci assureront impérativement le dernier relais et donc les hommes prendront le départ. Quel effet aura cette mesure sur l’équipe belge cinquième dans cette épreuve aux JO de Tokyo l’été dernier et qui s’appuyait sur le finish redoutable de Kevin Borlée ?

« Je vais déguiser Kevin en femme », a répondu en plaisantant Jacques Borlée qui coache, en compagnie de Carole Bam, ce relais. Puis, plus sérieusement, d’ajouter : « pour nous, c’est un peu dommage. C’est comme ça. J’espère qu’on aura le retour de Cynthia Bolingo (pas en 2022, NDLR). On devra changer les stratégies. »