Un accord énergétique sauve-qui-peut

Un accord historique? Le pacte énergétique du futur?

La forme déjà n’y était pas. Un «truc» qu’on vous balance (quasiment exclusivement en néerlandais) un vendredi soir tard, avec pour seuls témoins le Premier ministre et la ministre en charge, associée au patron d’Elia qui devait bien être là pour accompagner une déculottée qu’il a nourrie: il n’y a pas à dire, cela ne donne pas dans l’historique. Quant au fond, on cherche le tournant majeur, la grande révolution. On cherche aussi les 8 milliards d’investissements dans le «renouvelable & Co» dont certains dans le clan vert avaient fait grand cas avant le Conseil des ministres, et qui ont fait pschitt lors de la conférence de presse sinistre qui a suivi les décisions.