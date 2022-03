Milan – Sanremo : Matej Mohoric surprend les favoris et décroche la victoire, van Aert dans le top 10

Le Slovène Matej Mohoric, de l’équipe Bahrain, a remporté la 113e édition de Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison cycliste, samedi, après 293 km de course.

Le champion de Slovénie a devancé sur la Via Roma le Français Anthonu Turgis (TotalEnergies) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), qui s’offre un podium pour sa première course de la saison.