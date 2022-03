Championnats du monde d’athlétisme en salle: Isaac Kimeli forfait pour la finale du 3.000 m à Belgrade

On s’y attendait un peu après l’avoir vu grimacer à l’arrivée de sa série du 3.000 m, vendredi, où il avait fini 3e et s’était ainsi qualifié directement pour la finale de dimanche. Isaac Kimeli, blessé à l’ischio où on a détecté une petite déchirure de 3 cm, a préféré renoncer.

« Je ne veux pas compromettre le reste de ma saison », a déclaré le vice-champion d’Europe indoor 2021, conscient des risques qu’il aurait pris en s’alignant.