Prolongation du nucléaire: Georges-Louis Bouchez juge «imprudent» d’exclure la prolongation de plus de deux réacteurs

Exclure dès aujourd’hui le prolongement de plus de deux réacteurs est imprudent », juge samedi le président du MR Georges-Louis Bouchez dans un tweet envoyé au lendemain de l’accord énergétique intervenu au sein de la Vivaldi. À ses yeux, « rien ne garantit la construction de centrales au gaz dans les délais et surtout le bannissement du gaz va être de plus en plus grand. » Pour le président des libéraux francophones, « prolonger le nucléaire était la base à obtenir. »

Vendredi soir, les partenaires de la coalition fédérale, à laquelle participe le MR, ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour prolonger de dix ans la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 soit une prolongation de la capacité nucléaire de 2 GW. En parallèle, le CRM (mécanisme de rémunération de capacité), qui prévoit la construction de nouvelles centrales au gaz, sera mis en œuvre dans son intégralité.