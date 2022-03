Wout Faes, patron défensif en devenir au Stade de Reims, incarne la relève des Diables rouges

« Quand tu arrives dans un nouveau championnat, c’est toujours difficile, tu dois t’adapter sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours. Heureusement, dès que je suis arrivé, j’ai eu la confiance de Monsieur Guion », raconte à l’AFP le défenseur.

Associé à Abdelhamid, l’inamovible capitaine, le jeune Belge (23 ans) progresse de match en match. Au terme de sa première saison, son équipe a terminé 14e et 8e meilleure défense de L1. Après l’arrivée de Garcia l’été dernier, le duo a été conservé.

« J’ai l’habitude de changer souvent de joueurs, mais eux sont toujours titulaires. Ce sont deux joueurs clés », a estimé le technicien catalan en conférence de presse. « On a joué autant à quatre derrière, qu’à trois, et Wout a toujours été performant. Il a atteint un très haut niveau et s’est installé comme un patron de l’équipe », loue son partenaire dans l’axe, qui affiche 34 ans et 363 matches pro au compteur.

« J’ai franchi un cap dans les responsabilités, reconnaît Faes, interrogé par l’AFP. J’aime parler à mes coéquipiers, ça m’aide à rester dans mon match, à être encore meilleur. À mon poste, c’est un point fort d’être comme ça. »

– Défenseur et buteur -

Également à l’aise balle au pied, il n’hésite pas non plus à prendre ses responsabilités dans le jeu et à marquer, avec déjà quatre buts à son actif. « Mon métier, c’est de défendre, mais la philosophie du coach, c’est d’avoir de la personnalité balle au pied, même pour les défenseurs, explique le stoppeur. À chaque match, j’essaye de créer le surnombre, d’accompagner une ou deux actions. »

Encore un peu plus solide que l’an passé, Reims (7e défense, 31 buts encaissés) a néanmoins connu une saison fortement perturbée par les blessures et les suspensions. Mais si l’équipe a beaucoup tourné, pas le Belge, titulaire lors de 27 des 28 rencontres de championnat.

Sa régularité et ses performances ne sont pas passées inaperçues en Belgique, où le sélectionneur Roberto Martínez l’a de nouveau retenu pour les prochaines rencontres amicales, face à l’Irlande et le Burkina Faso. « J’avais déjà été appelé en novembre dernier, mais je n’avais pas joué. J’espère avoir cette chance », a-t-il dit à l’AFP.

Ce n’est pas un secret, le Stade de Reims, dont la politique sportive est désormais de miser sur des jeunes à fort potentiel et de les valoriser rapidement, escompte un beau transfert dès cet été, au moins 20 millions d’euros, selon une source proche du dossier.

« Je lui souhaite d’aller encore plus haut, il montre qu’il en est capable », assure Abdelhamid.