La prolongation de la TVA à 6% pour les démolitions-reconstructions saluée par le secteur

La Confédération Construction salue cette décision, samedi dans un communiqué. "Cette mesure est avantageuse pour le climat et le pouvoir d'achat de la population", explique son CEO Niko Demeester. "Les démolitions-reconstructions permettent de réduire fortement les dépenses énergétiques d'une maison, ce qui est très important maintenant que les prix de l'énergie sont au plus haut." La fédération sectorielle se montre également enthousiaste concernant la baisse de la TVA à 6 % pour les pompes à chaleur et les panneaux solaires, y compris pour les nouvelles constructions.