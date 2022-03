D1A: le SC Charleroi se balade face au Cercle de Bruges et lui inflige un 5-0

Les hommes d’Edward Still n’ont pas fait dans le détail face un concurrent direct pour un ticket en Europe Playoffs.

Le Sporting de Charleroi a largement dominé le Cercle de Bruges en s’imposant 5-0 samedi en début de soirée lors de leur duel comptant pour la 32e journée de championnat. Les Zèbres ont fait la différence au terme d’une première mi-temps très aboutie au terme de laquelle ils menaient 4-0.

Au classement, avec ce succès, les Carolos reprennent la sixième position avec 51 unités, à quatre longueurs de la Gantoise. Le Cercle occupe la neuvième place avec 43 points, soit deux de plus qu’OHL, onzième. En bas de classement, Seraing reste avant-dernier avec 27 unités et compte cinq points de retard sur Zulte Waregem, premier non relégable.