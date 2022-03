SC Charleroi – Cercle Bruges: deux buts coup sur coup pour les Zèbres (direct, 2-0)

Les hommes d’Edward Still affrontent un concurrent direct pour un ticket en Europa Playoffs.

Le Sporting de Charleroi accueille le Cercle de Bruges ce samedi à l’occasion de la 32e journée de championnat. Pour les Zèbres, il s’agit avant tout de renouer avec la victoire pour conforter leur place dans le Top 8.

Cette rencontre est d’autant plus importante que l’adversaire brugeois est 9e et peut encore accrocher les Europa playoffs en cas de faux pas plus haut dans le classement. Charleroi est actuellement 7e avec 48 points, tandis que le Cercle compte 43 unités.