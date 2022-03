Matej Mohoric après sa victoire à Milan-Sanremo: «J’ai pensé à cette course tout l’hiver» (vidéo)

Matej Mohoric (Bahrein Victorious) a surpris les favoris en s’adjugeant samedi la 113e édition de Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison. Le Slovène s’est détaché à 4 kilomètres de l’arrivée, dans la descente sinueuse du Poggio. Il s’est offert un matelas de quelques secondes suffisant pour aller au bout, alors que les favoris se surveillaient derrière. Il a devancé, le Français Anthony Turgis (TotalEnergies) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

« J’ai pensé à cette course tout l’hiver », a déclaré Matej Mohoric à l’arrivée. « J’ai travaillé pour être en forme à Milan-Sanremo, même si j’ai été malade en février et que j’ai chuté aux Strade Bianche. Je n’ai jamais cessé de croire que je pouvais gagner. Je savais que cette course pouvait me correspondre, que ce serait mon jour. J’ai pris des risques dans la descente mais c’est ce qui m’a permis d’aller chercher la victoire. C’était ma seule chance, à condition d’éviter l’erreur ».