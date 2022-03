Pour Vidts, un bonheur en Noor massif

Pierre et Els Vidts, les parents de Noor, rongeaient leur frein depuis plus de deux ans. « À cause du covid, toutes les compétitions avaient été supprimées en 2020 et on avait dû renoncer, l’an dernier, à aller la voir à Torun et à Tokyo. Finalement, cela valait la peine d’attendre ! », lancent-ils en levant leur verre à la santé de leur fille au milieu de la délégation belge qui s’est réunie pour la fêter au lendemain de son triomphe dans le pentathlon des Mondiaux en salle de Belgrade.