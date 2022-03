Milan-San Remo: Matej Mohoric, le Slovène que personne n’attendait

Le meilleur descendeur du peloton a pris des risques insensés pour surprendre les favoris, dont son compatriote Tadej Pogacar. Une fois de plus, la Primavera a réservé une surprise de taille, dont la troisième place de Mathieu van der Poel qui participait à sa première course de l’année !

À l’image des ressacs qui flirtaient avec les digues montées à l’emporte-pièces du littoral, la Primavera a joué au yo-yo dans l’attribution des distinctions en offrant à un outsider le bouquet dont la « Cité des fleurs » a le secret. Douze mois après Jasper Stuyven, dont la vitesse de pointe avait pu être mesurée à plusieurs reprises sur diverses épreuves, c’est le Slovène que personne n’attendait, Matej Mohoric qui a prouvé que cette classique impossible à maîtriser pouvait se gagner en descente.

Car c’est dans la folle succession des lacets aux virages aveugles que le meilleur descendeur du monde a joué avec sa vie et accessoirement son corps pour écarter du podium les favoris cités et du reste présents dans l’explication attendue, Tadej Pogacar et Wout van Aert. Le Slovène qu’on n’attendait pas a pris des risques insensés et assumés pour briser les schémas établis en dépit des trois accélérations de son compatriote en amont de la course, à la Cipressa puis au Poggio.