D1A: Seraing arrache un point face à OHL

Et les Sérésiens ont repris la seconde période de la pire des manières en encaissant. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure jeu pour enfin voir une équipe sérésienne enthousiasmante. Là, les hommes de Jean-Louis Garcia ont tout donné… enfin. Un poteau de Georges Mikautadze, un but magnifique de Youssef Maziz et une volée spectaculaire de ce dernier qui aurait pu offrir la victoire aux siens. Il n’en est finalement rien. Ce partage n’arrange pas les affaires des Sérésiens qui restent à 5 points de la première place synonyme de maintien sans devoir passer par les barrages… alors qu’il ne reste plus que deux rencontres. « Nous allons y croire jusqu’au bout ! », affirme Youssef Maziz. « Nous avons poussé en fin de match, mais ce deuxième but n’est finalement jamais tombé malheureusement. Nous nous sommes pourtant créé les occasions pour. Hélas, nous avons mis un peu de temps à réagir après avoir encaissé. Cela nous a mis un coup sur la tête. Je suis déçu car ça nous tenait à coeur de revenir sur nos concurrents. »