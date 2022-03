Le SC Charleroi écrase le Cercle

Le Sporting de Charleroi a écrasé le Cercle de Bruges ce samedi et est quasiment qualifié pour les Playoffs 2. Pour louper le Top 8, Charleroi devra faire zéro sur six. Mais il faut aussi que Saint-Trond fasse neuf sur neuf, tandis que Genk et Malines devraient dépasser le matricule 22. Autrement dit, même si ce n’est pas encore mathématique, la saison de Charleroi se poursuivra bel et bien au-delà de la phase classique. L’objectif est donc atteint pour les Carolos en cette année de transition et de reconstruction.

Edward Still avait prévenu vendredi que le rendez-vous de ce samedi soir serait un super match à jouer pour le Sporting et il avait à nouveau fait confiance au duo Bayo-Badji en attaque, tout comme il l’avait fait au Beerschot ou en deuxième période à Malines.