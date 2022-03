Météo:des chutes de neige attendues

Le ciel se couvrira progressivement dans la nuit de samedi à dimanchet et la nébulosité sera variable à partir de la frontière allemande. Des averses hivernales toucheront l’est et le centre de la Belgique alors que le sud du sillon Sambre et Meuse pourra assister à quelques chutes de neige locales, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Les températures iront de 0 à -2 degrés en Ardenne à +3 ou +4 degrés à la côte. Le vent d’est à nord-est sera modéré puis faible sur certaines régions.

Dimanche matin, des chutes de neige seront toujours possibles en Haute Ardenne. Le reste du territoire pourra, lui, être sujet à d’éventuelles averses ou giboulées. Le risque d’averse diminuera progressivement mais le temps restera changeant. La fin de soirée se passera au sec à l’exception de l’extrême sud qui pourrait connaître à nouveau quelques précipitations. Les maximas seront compris entre 6 et 11 degrés et le vent faible a modéré s’orientera majoritairement au sud-ouest.