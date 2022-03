Vakoun Bayo, auteur d’un doublé face au Cercle: «Le coach m’a dit de penser à moi»

Vakoun Bayo se sent en confiance depuis son arrivée à Charleroi, comme en témoignent ses deux buts contre le Cercle qui portent son total à cinq unités. « J’ai la confiance depuis mon arrivée, il m’a fallu un temps d’adaptation et pour avoir les automatismes. Je pense que maintenant tout est parfait », explique le buteur. Cette confiance explique son audace sur son deuxième but, inscrit d’une superbe frappe aux vingt mètres, et la passe décisive du numéro neuf de Charleroi. « Je suis disponible pour mes coéquipiers, mais le coach m’a dit de penser à moi et d’essayer des frappes et cela m’a souri ce soir. Pour la passe décisive pour Daan (NDLR Heymans), j’avais déjà mis deux buts, je voulais compléter avec une passe décisive », relève le joueur.

Grâce aux trois points de la victoire, les pensées sont déjà aux playoffs pour Bayo. « Un match parfait sur ce 5-0 juste avant la trêve et surtout avant les playoffs qui arrivent bientôt. L’objectif est d’aller chercher l’Europe et ce match nous a donné beaucoup de confiance », précise l’Ivoirien.