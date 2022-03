Une voiture fonce sur un groupe du carnaval à La Louvière: le conducteur interpellé

Une voiture a foncé dans la foule qui s’était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles, dimanche vers 5h du matin à Strépy-Bracquegnies. Un premier bilan fait état de 4 morts, 12 blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers, selon le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert.

La ville de La Louvière avait officiellement lancé sa période de carnaval au début du mois de mars après le passage en code jaune du baromètre sanitaire. Les festivités carnavalesques n’avaient pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Le carnaval de Strépy-Bracquegnies devait commencer le 20 mars et se poursuivre les 21 et 22 mars. Dimanche, tôt dans la matinée, on procédait au traditionnel « ramassage » des gilles au cours duquel les différentes sociétés se forment au fil du passage des participants de maison en maison dans une ambiance traditionnellement chaleureuse qui a tourné au drame, dimanche matin, à Strépy.