Mondiaux d’athlétisme en salle : Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus alignées lors des séries du relais 4x400 m

Carole Bam a retenu dans l’ordre Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus pour disputer les séries du relais 4x400 m des championnats du monde en salle de Belgrade, dimanche à 11h45.

Les Cheetahs entreront en piste au couloir 3, devant l’Espagne (2) et derrière la Grande-Bretagne (4), les Pays-Bas (5) et les Etats-Unis (6). Ce sont les deux premières de ce tour préliminaire et les deux autres équipes les plus rapides qui se disputeront à 19h55 le titre dans la dernière finale de cette 18e édition des championnats du monde en salle.