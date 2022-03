Ligue 1: deux mois après son arrivée à l’AS Monaco, Philippe Clément pourrait déjà prendre la porte

Depuis le 3 janvier dernier, Philippe Clément est l’entraîneur de l’AS Monaco. Après 14 matchs sur le banc monégasque, l’entraîneur belge de 47 ans pourrait déjà faire ses bagages de la principauté. D’après le quotidien L’Equipe, le président de l’AS Monaco Dimitri Rybolovlev souhaite faire quelques changements au sein du club et Philippe Clément fait partie des possibles départs.

En l’espace de 14 matchs sur le banc de Monaco, Philippe Clément possède un faible bilan. 5 victoires, 4 nuls et 5 défaites et une seule petite victoire lors des huit derniers matchs. Un maigre bilan pour l’ancien entraîneur de Bruges qui devrait quitter rapidement ses fonctions. Dimitri Rybolovlev, président du club souhaite faire plusieurs changements et remplacer l’entraîneur actuel. Oleg Petrov, vice-président du club et le directeur sportif Paul Mitchell devraient également partir d’ici peu.