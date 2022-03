Une voiture fonce sur la foule à La Louvière: le bilan monte à 6 morts, le mobile du conducteur encore inconnu

Le plan d’urgence communal a été déclenché tandis que la juge d’instruction est descendue sur les lieux. Selon le dernier bilan communiqué lors d’une conférence de presse, il est d’au moins 6 morts et de plus de 20 blessés graves.

Une voiture a foncé dans la foule qui s’était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles, dimanche vers 05h lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies (La Louvière, Hainaut). Le bilan fait état de 6 décès, de plus de 20 blessés graves et près de 70 personnes touchées.

Emotion du bourgmestre

Lors de la conférence de presse tenue à 11h ce dimanche, le bourgmestre s’est exprimé concernant les récents événements. « Une catastrophe s’est produite dans le cadre de l’organisation du carnaval. Le premier carnaval d’après confinement. Catastrophe par rapport au nombre de victimes », a d’abord témoigné avec émotion le bourgmestre de La Louvière. Ensuite, « une voiture est arrivée par l’arrière à grande vitesse et a pulvérisé un nombre important de personnes. Le bilan est très lourd sur le plan humain ».

Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, invite aussi les sociétés folkloriques à arrêter le carnaval de Strépy-Bracquegnies qui devait se dérouler ce dimanche. « Elles ont bien compris le sens de notre demande. A 11h00, il devait y avoir un rondeau dans le cœur du village. Il se tiendra, mais il sera sobre. A l’issue de ce rondeau, les festivités cesseront ». Il a ensuite remercié l’ensemble des acteurs présents sur le terrain pour leur professionnalisme.

Outre les 6 décès, « nous avons 10 victimes dans un état grave et 27 autres blessées plus légèrement. Toutes ont été évacuées vers différents hôpitaux. Il y a aussi 70 personnes qui sont impliquées mais à un autre niveau, elles ont également été prises en charge », a expliqué le médecin présent à la conférence de presse.

Piste terroriste non privilégiée

Divers devoirs d’enquête ont déjà eu lieu, a indiqué le substitut du procureur du Roi de Mons Damien Verheyen. Une reconstitution aura lieu afin de déterminer le trajet exact du véhicule « et de déterminer son mobile ».

« Dans l’état actuel de l’enquête, on sait qu’un véhicule a foncé dans un groupe de ramassage. La voiture était occupée par deux personnes qui ont été interpellées. Elles sont respectivement nées en 1988 et 1990, originaires toutes les deux de La Louvière. », a ajouté le substitut. Les deux personnes n’étaient pas connues des services pour des faits similaires. Une juge d’instruction a été saisie du chef de meurtre. « Dans l’état actuel de l’enquête, la piste terroriste n’est pas privilégiée », a-t-il ajouté.

La ville de La Louvière avait officiellement lancé sa période de carnaval au début du mois de mars après le passage en code jaune du baromètre sanitaire. Les festivités carnavalesques n’avaient pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Le carnaval de Strépy-Bracquegnies devait commencer le 20 mars et se poursuivre les 21 et 22 mars.

Les hommages des politiques

« Horrible nouvelle depuis Strépy-Bracquegnies. Une communauté qui se rassemblait pour faire la fête a été frappée en plein cœur », réagit le Premier ministre Alexander De Croo. « Mes pensées vont aux victimes et leurs proches. Tout mon soutien va aussi aux services d’urgence pour leur aide et l’assistance apportées. »

De son côté, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden a réagi sur Twitter. « Mes sincères condoléances aux familles et amis des personnes décédées et blessées lors de l’incident survenu ce matin à Strépy. Ce qui était censé être une fête conviviale a tourné au drame ». Elle a, par ailleurs, indiqué suivre la situation de près.