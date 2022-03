Le très beau geste de Gianmarco Tamberi envers deux athlètes ukrainiens lors du concours du saut en hauteur (photos)

Ce dimanche, Gianmarco Tamberi participe au concours du saut en hauteur lors des Championnats du monde d’athlétisme en salle qui se déroulent à Belgrade. L’Italien de 29 ans a fait parler de lui au début du concours en affichant son encouragement à deux athlètes ukrainiens.

Sur son bras droit, l’Italien a collé un sticker aux couleurs de l’Ukraine. En dessous de ce sticker, étaient inscrits les noms de « Bondarenko » et « Protsenko ». Bodhan Bondarenko et Andriy Protsenk sont deux athlètes ukrainiens spécialistes du saut en hauteur. Les deux athlètes n’ont pas pu rejoindre Belgrade à cause du conflit entre l’Ukraine et la Russie.