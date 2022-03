Une voiture folle percute un groupe de gilles a Strépy-Bracquegnies: six morts

Accident ou acte criminel ? A cinq heures ce matin, un véhicule occupé par deux trentenaires a tué six personnes et blessé très gravement dix autres. L’hypothèse terroriste n’est pas privilégiée à ce stade.

En fin de matinée, les autorités dressaient un bilan effrayant mais encore provisoire de cette catastrophe : 6 décès, 10 blessés graves avec un pronostic vital engagé pour certains d’entre eux et 27 blessés plus légèrement touchés. Sans oublier qu’au-delà de ces victimes directes, une septantaine de personnes ont été « impliquées, mais non blessées », selon le chef de corps de la police. Beaucoup sont évidemment en état de choc.

En plein ramassage

C’est le cas de cette dame rencontrée sur place peu après neuf heures. Habitant à la rue des Canadiens, elle s’apprêtait à participer aux festivités et a été parmi les premières personnes à porter secours aux victimes : « J’étais encore chez moi où six gilles venaient de s’habiller. Je suis sortie et j’ai vu tous les corps sur la rue. Une vision horrible. Un de nos gilles est décédé. C’était son premier carnaval. La compagne de mon cousin est gravement touchée. J’ai essayé de compresser la plaie de notre porteur de grosse caisse, qui saignait beaucoup. »

A la sortie du centre de crise créé au centre sportif Saint-Julien, tout proche des lieux du drame et où elle a été prise en charge, cette Louviéroise est épouvantée par ce qui s’est produit pratiquement sous ses yeux : « Je ne sais pas si je pourrai oublier ça. Cela devait être la fête. C’est devenu un cauchemar. »

Dans la région du Centre, le carnaval et sa tradition des gilles mobilisent les populations dans la quasi-totalité des villages. A La Louvière, le rendez-vous de Strépy-Bracquegnies était le premier à pouvoir se dérouler après deux ans d’interruption pour cause d’épidémie. Avant l’aube, les gilles ont commencé à se vêtir, les tambours à battre la mesure. Pour la société des Boute-en-train, le « ramassage » avait débuté aux environs de 4 heures. Une première concentration avait eu lieu dans les locaux du centre sportif Saint-Julien.

C’est de là que le cortège s’est mis en route peu avant cinq heures avec l’objectif de récupérer d’autres acteurs du folklore en cours de route, puis de rejoindre le centre de Strépy-Bracquegnies pour le rondeau prévu à 11 heures et le cortège de l’après-midi. Alors que toute circulation était interdite au centre du village où les gilles achèvent leur concentration, la phase du ramassage ne faisait l’objet d’aucune mesure de sécurité particulière.

Une fois le parking du centre sportif contourné, les gilles, les tambours et tous leurs accompagnants ont bifurqué sur la gauche pour remonter la rue des Canadiens, rectiligne et en légère montée. C’est à ce moment précis qu’une voiture a déboulé dans le dos du cortège et a percuté de plein fouet plusieurs dizaines de personnes, laissant derrière elle des victimes très gravement touchées et un public tétanisé. Selon certains témoins, le véhicule aurait accéléré brutalement.

Accident ou acte intentionnel ?

Selon les premiers éléments fournis par Damien Vermeyen, le substitut du Procureur du Roi de Mons, lors d’un point de presse organisé à 11 heures, deux personnes se trouvaient à bord du véhicule devenu fou. On sait que les occupants sont nés respectivement en 1988 et 1990 et qu’ils habitent à La Louvière. Ils ont été interpellés et placés sous mandat d’arrêt. A ce stade de l’enquête, un juge d’instruction a été saisi du chef d’accusation de meurtres.

Mais l’enquête ne fait évidemment que débuter. Selon les autorités toujours, l’hypothèse d’un acte terroriste n’est pas privilégiée à ce stade. Une rumeur entendue sur les lieux faisait aussi état d’une possible course-poursuite avec la police qui se serait mal terminée. Mais un démenti ferme des enquêteurs a vite permis d’écarter cette hypothèse.

En fin de matinée, à l’heure d’écrire ces lignes, les occupants de la voiture n’avaient pas encore été interrogés, l’un d’entre eux aurait été admis à l’hôpital. On ne sait donc pas si ces événements ont une origine accidentelle ou criminelle. Des inconnues subsistent également sur les conditions de l’arrestation des deux trentenaires, qui sont inconnus des services de police et de justice, en tout cas pour des faits graves.

Après avoir « pulvérisé » le groupe folklorique, la voiture a manifestement poursuivi sa route durant plusieurs centaines de mètres jusqu’à la rue de Nivelles où sa course s’est achevée. L’hélicoptère de la police fédérale a été mobilisé afin de produire des images aériennes du site où s’est produite la catastrophe, ce qui permettrait peut-être de corroborer les témoignages et les éléments factuels récoltés sur place, notamment par l’expert automobile qui a été mandaté.

Carnaval arrêté

Comme on l’imagine, ce drame au petit matin, à l’ombre gigantesque de l’ascenseur pour bâteaux de Strépy, a bouleversé toute l’entité de La Louvière, et bien au-delà puisque les secours sont venus de partout, jusqu’au poste médical avancé mis en place dans un home voisin. Le bourgmestre Jacques Gobert est notamment très affecté : en plus de devoir gérer un drame de cette ampleur, il s’apprêtait, ce dimanche matin, à participer au carnaval et à enfiler l’habit de gille pour la première fois de sa vie.

L’élu s’est montré très ému en fin de matinée lorsqu’il s’est adressé aux journalistes pour annoncer que les festivités carnavalesques allaient évidemment s’arrêter. On avait pu s’étonner d’entendre les batteries et les claquements de sabots rythmer la matinée dans d’autres quartiers de la commune. Finalement, en accord avec les sociétés folkloriques, un rondeau endeuillé s’est tenu à 11 heures avant l’annulation du reste du programme festif.